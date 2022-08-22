أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الإثنين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

وزير الطاقة: لدى «أوبك+» وسائل تمكنها من خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات.. المزيد هنا:

«تصفية» تعلن صدور أمر ملكي كريم بشأن أرض المليساء وتكشف ما سيحدث

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن صدور أمر ملكي كريم بشأن إعداد مخطط تنظيمي معتمد لأرض المليساء.. المزيد هنا :

المملكة تعرب عن تعازيها للعراق جراء حادث الانهيار الترابي في محافظة كربلاء

أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها لجمهورية العراق الشقيقة، جراء حادث الانهيار الترابي بمحافظة كربلاء.. المزيد هنا:

بالفيديو.. طريقة حل مشكلة التسجيل في وظائف الشؤون الإسلامية

يواجه البعض مشاكل في التسجيل بوظائف وزارة الشؤون الإسلامية التي أعلنت عنها مؤخراً.. المزيد هنا :

مقطع يهم الجميع.. الطريقة الصحيحة لإطفاء حريق الزيت بالمطبخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح فيه الطريقة الصحيحة لإطفاء حريق الزيت في المطبخ.. المزيد هنا :

خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. المزيد هنا :

القائم بأعمال سفارة المملكة في تركيا يطمئن على مصابي الحادث المروري (صور)

زار القائم بالأعمال بسفارة المملكة في أنقرة، المصابين جراء الحادث المروري، المنومين بمستشفيات مدينة ريزا في شمال تركيا.. المزيد هنا :

تقليص الحصص من 35 إلى 15 ودمج القرآن والدراسات الإسلامية.. «التعليم» تعلن الدليل الدراسي الجديد

كشفت وزارة التعليم، عن دليل الخطط الدراسية الجديدة، الذي جرى إصداره في العام الدراسي الماضي ١٤٤٣.. المزيد هنا :

روسيا تنشر صور «منفذة عملية اغتيال دوغينا» وتكشف مفاجأة

كشفت جهات التحقيق الروسية، عن منفذ عملية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، ابنة ما يُعرف بـ”العقل المدبر” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. المزيد هنا:

الكويت.. السلطات تكتشف (ملهى ليلي) مقام تحت الأرض وتمت إزالته

أزالت السلطات الكويتية جاخور مقام على أملاك الدولة يستخدم كديسكو (ملهى ليلي)، مقام تحت الأرض بجانب الدائري السابع خلال جولة تفتيشية في المناطق البرية.. المزيد هنا :