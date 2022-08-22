الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الإثنين
بارقة أمل.. اكتشاف قد يوقف تقدم مرض السرطان لدى المصابين
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الصحة تطلق رعاية وقائية وعلاجية مبتكرة بعيادات طب الأسرة
أوكرانيا تعلن عدد قتلاها منذ بدء الحرب الروسية

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أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الإثنين

أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الإثنين
١٠:٠٠:٣٨ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

وزير الطاقة: لدى «أوبك+» وسائل تمكنها من خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة

 

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات.. المزيد هنا:

وزير الطاقة: لدى «أوبك+» وسائل تمكنها من خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة

 

«تصفية» تعلن صدور أمر ملكي كريم بشأن أرض المليساء وتكشف ما سيحدث

 

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن صدور أمر ملكي كريم بشأن إعداد مخطط تنظيمي معتمد لأرض المليساء.. المزيد هنا :

«تصفية» تعلن صدور أمر ملكي كريم بشأن أرض المليساء وتكشف ما سيحدث

المملكة تعرب عن تعازيها للعراق جراء حادث الانهيار الترابي في محافظة كربلاء

 

أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها لجمهورية العراق الشقيقة، جراء حادث الانهيار الترابي بمحافظة كربلاء.. المزيد هنا:

المملكة تعرب عن تعازيها للعراق جراء حادث الانهيار الترابي في محافظة كربلاء

بالفيديو.. طريقة حل مشكلة التسجيل في وظائف الشؤون الإسلامية

 

يواجه البعض مشاكل في التسجيل بوظائف وزارة الشؤون الإسلامية التي أعلنت عنها مؤخراً.. المزيد هنا :

بالفيديو.. طريقة حل مشكلة التسجيل في وظائف الشؤون الإسلامية

مقطع يهم الجميع.. الطريقة الصحيحة لإطفاء حريق الزيت بالمطبخ

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح فيه الطريقة الصحيحة لإطفاء حريق الزيت في المطبخ.. المزيد هنا :

مقطع يهم الجميع.. الطريقة الصحيحة لإطفاء حريق الزيت بالمطبخ

خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان

 

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. المزيد هنا :

خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان

القائم بأعمال سفارة المملكة في تركيا يطمئن على مصابي الحادث المروري (صور)

 

زار القائم بالأعمال بسفارة المملكة في أنقرة، المصابين جراء الحادث المروري، المنومين بمستشفيات مدينة ريزا في شمال تركيا.. المزيد هنا :

أول صور لمصابي الحادث المروري بتركيا.. والقائم بأعمال السفارة يطمئن على سلامتهم

تقليص الحصص من 35 إلى 15 ودمج القرآن والدراسات الإسلامية.. «التعليم» تعلن الدليل الدراسي الجديد

 

كشفت وزارة التعليم، عن دليل الخطط الدراسية الجديدة، الذي جرى إصداره في العام الدراسي الماضي ١٤٤٣.. المزيد هنا :

تقليص الحصص من 35 إلى 15 ودمج القرآن والدراسات الإسلامية.. «التعليم» تعلن الدليل الدراسي الجديد

روسيا تنشر صور «منفذة عملية اغتيال دوغينا» وتكشف مفاجأة

 

كشفت جهات التحقيق الروسية، عن منفذ عملية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، ابنة ما يُعرف بـ”العقل المدبر” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. المزيد هنا:

روسيا تنشر صور «منفذة عملية اغتيال دوغينا» وتكشف مفاجأة

الكويت.. السلطات تكتشف (ملهى ليلي) مقام تحت الأرض وتمت إزالته

 

أزالت السلطات الكويتية جاخور مقام على أملاك الدولة يستخدم كديسكو (ملهى ليلي)، مقام تحت الأرض بجانب الدائري السابع خلال جولة تفتيشية في المناطق البرية.. المزيد هنا :

الكويت.. السلطات تكتشف (ملهى ليلي) مقام تحت الأرض وتمت إزالته

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