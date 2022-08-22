بارقة أمل.. اكتشاف قد يوقف تقدم مرض السرطان لدى المصابين

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توصل أطباء لعلاج جديد لمرض السرطان يمكن أن يوقف تقدم المرض لدى المصابين الذين لا يستجيبون للعلاج المناعي، الأمر الذي يعد بارقة أمل للمرضى.

ووفق للأطباء يستخدم العلاج الجهاز المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية وقتلها، ويمكن أن ينقذ الأرواح عندما تفشل خيارات العلاج الأخرى، مثل الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

ورغم ذلك فإن هذا النوع من العلاج لا يستطيع مساعدة جميع المرضى، ويمكن أن تتطور بعض الأورام لمقاومته.

في سياق متصل وجد أطباء الأورام في بريطانيا علاجا يمكن أن يعكس مقاومة السرطان للعلاج المناعي. ووجدوا أن المرضى المتوقع أن يتوفوا بعد استنفاد جميع خيارات العلاج، عاشوا لفترة أطول، حسبما أشار موقع “جارديان”.

وتم خلال الأبحاث والتجارب الجمع بين بيمبروليزوماب، وهو دواء للعلاج المناعي، وغوادسيتابين، وهو جيل جديد من عامل ميثيل الحمض النووي، إلى وقف تقدم السرطان في أكثر من ثلث المرضى المسجلين في المرحلة الأولى من التجربة.

وأوضح خبراء في معهد أبحاث السرطان إن المزيج المزدوج يمكن أن يصبح سلاحا فعالا جديدا ضد العديد من أشكال السرطان، ونشرت النتائج في مجلة “إميونيوثيرابي أوف كانسر”

وشمل المرضى في التجربة، من مستشفى رويال مارسدن وجامعة لندن كوليدج، مرضى سرطان الرئة والثدي والبروستات والأمعاء.

كما نوه كبير الباحثين في الدراسة، البروفيسور يوهان دي بونو: “أعتقد أن أحد أهم الأشياء في هذه التجربة هو أننا استخدمنا طرقا مختلفة متعددة للبحث عن التغييرات في جهاز المناعة، مما يُظهر بقوة أنه قد تأثر بالعلاج المركب”.