مزايا سخية.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن حاجته لموظفين
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي :
1-رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري
المؤهلات والخبرة
التخرج من كلية الطب في وضع جيد ، وإكمال الفترة المطلوبة من تدريب الدراسات العليا في تخصص و / أو تخصص فرعي ، مع شهادة البورد السعودي / الأمريكي أو الشهادة الكندية / البريطانية ، أو ما يعادلها على النحو المبين من قبل لجنة اعتماد الطاقم الطبي.
مطلوب عشر (10) سنوات من الخبرة السريرية في تخصص فرعي بما في ذلك أربع (4) سنوات في القدرات الإدارية ، بالإضافة إلى خبرة ما بعد التدريب.
2.مساعد بروتوكول
المؤهلات والخبرة
سنة واحدة (1) من الخبرة ذات الصلة بدرجة البكالوريوس أو ثلاث (3) سنوات مع IPA / دبلوم مطلوب.
المزايا
– تذاكر طيران
– إجازات مدفوعة سخية
– رعاية صحية وطبية متميزة
– توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن)
– وغيرها
طريقة التقديم
1.رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري (اضغط هنا)
2.مساعد بروتوكول (اضغط هنا)