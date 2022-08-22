مزايا سخية.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن حاجته لموظفين

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي :

1-رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري

المؤهلات والخبرة

التخرج من كلية الطب في وضع جيد ، وإكمال الفترة المطلوبة من تدريب الدراسات العليا في تخصص و / أو تخصص فرعي ، مع شهادة البورد السعودي / الأمريكي أو الشهادة الكندية / البريطانية ، أو ما يعادلها على النحو المبين من قبل لجنة اعتماد الطاقم الطبي.

مطلوب عشر (10) سنوات من الخبرة السريرية في تخصص فرعي بما في ذلك أربع (4) سنوات في القدرات الإدارية ، بالإضافة إلى خبرة ما بعد التدريب.

2.مساعد بروتوكول

المؤهلات والخبرة

سنة واحدة (1) من الخبرة ذات الصلة بدرجة البكالوريوس أو ثلاث (3) سنوات مع IPA / دبلوم مطلوب.

المزايا

– تذاكر طيران

– إجازات مدفوعة سخية

– رعاية صحية وطبية متميزة

– توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن)

– وغيرها

طريقة التقديم

1.رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري (اضغط هنا)

2.مساعد بروتوكول (اضغط هنا)