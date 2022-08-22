الصحة تطلق رعاية وقائية وعلاجية مبتكرة بعيادات طب الأسرة

تواصل ـ فريق التحرير:

في إطار سعيها إلى أفضل رعاية للمجتمع بالمملكة، أطلقت وزارة الصحة رعاية وقائية وعلاجية مبتكرة، في عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية تقدم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع أفراد الأسرة حول المملكة.

ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، انفوجرافا أوضحت فيه ما هو دور عيادات طب الأسرة، والذي يتمثل في النقاط التالية:

ـ الاكتشاف المبكر للأمراض وتقديم التدخلات المناسبة.

ـ تقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع.

ـ التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة.

ـ التخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأسر.