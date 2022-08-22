الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.. ماذا يحدث؟
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روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.. ماذا يحدث؟

روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.. ماذا يحدث؟
٠٩:١١:٠٤ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

طالبت روسيا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بسبب مخاطر تسرب الإشعاع بسبب القصف المتبادل بمحيط المحطة.

وتفصيلا طلب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في 23 أغسطس، بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقصف منتظم من بسبب استمرار آلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

بدورها ووصفت الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة زابوروجيه هذه الدعوة بأنها غير مسؤولة، لأن الجيش الروسي يضمن سلامة محطة الطاقة النووية، حسب قولها.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا اجتماع عاجل روسيا مجلس الأمن

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