الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا تعلن عدد قتلاها منذ بدء الحرب الروسية
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دولي

أوكرانيا تعلن عدد قتلاها منذ بدء الحرب الروسية

أوكرانيا تعلن عدد قتلاها منذ بدء الحرب الروسية
٠٨:٤٥:٥٤ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

كشفت أوكرانيا عن عدد قتلاها من الجيش منذ اندلاع الحرب مع روسيا، مؤكدة أن نحو تسعة آلاف جندي أوكراني قتلوا منذ اندلاع شرارة الحرب في 23 فبراير الماضي.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الإثنين، خلال تجمّع عام في كييف إن هناك أطفالًا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من التسعة آلاف الذين قُتلوا.

ويُعدّ إعلان زالوجني من أحد التصريحات النادرة من مسؤولين أوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لكييف في حربها ضد القوات الروسية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الجيش الأوكراني الحرب الروسية خسائر كييف

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