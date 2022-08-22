«الهيئة الملكية لمكة» تعلن الحدود النهائية لمنطقة «الزهور»

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الحد النهائي لمنطقة “الزهور” بحي الشوقية بمدينة مكة المكرمة الذي تقع في نطاقه المنطقة الخاضعة للتطوير على مساحة 1.293.389 مترا مربعا.

وحسب بيان الهيئة عبر حسابها على موقع “تويتر”، فقد أكدت أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن أرقام العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة وآلية استقبال مستندات الملكيات.

يشار إلى أن الهيئة الملكية أعلنت في وقت سابق تطوير “منطقة الزهور”، التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي لحي الشوقية المطل، مباشرة، على الطريق الدائري الثالث وشارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن المسجد الحرام 3.500 متر تقريبا.