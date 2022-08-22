نصيحة مهمة لصحة القولون والتحكم في السكري

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نصح د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في مجال المسرطنات، بتجنب الخميرة الصناعية، للحفاظ على صحة القولون وضبط السكري.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة لصحتك وقولونك وللتحكم بالسكر لا تستخدم الخميرة الفورية أو ما يعرف بـ الباكينج بودر”.

وأضاف الخضيري “معظمها صناعية لا تخمر العجينة ولكنها فقط تنفش العجين بطريقة كيميائية وتطلق فقاعات صناعية تنفش العجين وليس تخمير طبيعي، ولا تفكيك لروابط الجلوتين ولا تحليل لبعض المكونات النشوية الصعبة)”.

ووجه الخضيري نصيحة للجميع بقوله “خمّر خبزك طبيعياً”، وذلك للحفاظ على صحة القولون وضبط السكري.