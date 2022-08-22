خلال ساعات.. الإطاحة بـ 27 مخالفًا لنظام أمن الحدود

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 27 مخالفًا لنظام أمن الحدود، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

محافظة ضمد بجازان

وفي محافظة ضمد بمنطقة جازان قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق، على مواطن لنقله بمركبته (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي للقوات الخاصة لأمن الطرق أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

محافظة العيدابي بمنطقة جازان

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمركز بلغازي في محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مواطن لنقله بمركبته (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيل المخالفون لجهة الاختصاص، ونُقِلوا إلى النيابة العامة.