وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي» في عدة مجالات

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أعلن المجلس الصحي ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي صحة عامة:

تعليم: شهادة بكالوريوس.

تخصص: تعزيز صحي تثقيف صحي صحة عامة.

خبرة : 3 – 5 سنوات.

مدير إدارة التبادل البيني للمعلومات:

تعليم : ماجستير.

تخصص: معلوماتية صحية أو تخصص أخر ذو صلة.

خبرة : 3 – 5 سنوات.

مدير مشروع:

تعليم: شهادة بكالوريوس.

تخصص: هندسة – إدارة أعمال أو ما يعادلها في تخصص مشابه.

خبرة : 3 – 5 سنوات.

منسق لجان:

تعليم: شهادة دبلوم.

تخصص: إدارة عامة إدارة مستشفيات أو ما يعادله من تخصص مشابه.

خبرة : 3 – 5 سنوات.

مدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية:

تعليم: شهادة بكالوريوس.

تخصص: في إدارة الأعمال، السياسات الصحية أو الاقتصاديات الصحية ، أو ما يعادله في تخصص مشابه.

خبرة : أكثر من 5 سنوات.

مدير إدارة التميز المؤسسي:

تعليم: شهادة بكالوريوس.

تخصص: أحد المجالات الصحية أو ما يعادلها في تخصص مشابه من مجالات ومهام المجلس الصحي السعودي.

خبرة : أكثر من 5 سنوات.

مراجع داخلي أول:

تعليم: شهادة بكالوريوس.

تخصص: (محاسبة أو قانون أو إدارة أعمال).

خبرة : 3 – 5 سنوات.

باحث قانوني:

تعليم: شهادة البكالوريوس.

تخصص: مجال القانون/ الأنظمة.

خبرة : أكثر من 5 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).