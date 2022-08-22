وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي» في عدة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المجلس الصحي ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي صحة عامة:
- تعليم: شهادة بكالوريوس.
- تخصص: تعزيز صحي تثقيف صحي صحة عامة.
- خبرة : 3 – 5 سنوات.
مدير إدارة التبادل البيني للمعلومات:
- تعليم : ماجستير.
- تخصص: معلوماتية صحية أو تخصص أخر ذو صلة.
- خبرة : 3 – 5 سنوات.
مدير مشروع:
- تعليم: شهادة بكالوريوس.
- تخصص: هندسة – إدارة أعمال أو ما يعادلها في تخصص مشابه.
- خبرة : 3 – 5 سنوات.
منسق لجان:
- تعليم: شهادة دبلوم.
- تخصص: إدارة عامة إدارة مستشفيات أو ما يعادله من تخصص مشابه.
- خبرة : 3 – 5 سنوات.
مدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية:
- تعليم: شهادة بكالوريوس.
- تخصص: في إدارة الأعمال، السياسات الصحية أو الاقتصاديات الصحية ، أو ما يعادله في تخصص مشابه.
- خبرة : أكثر من 5 سنوات.
مدير إدارة التميز المؤسسي:
- تعليم: شهادة بكالوريوس.
- تخصص: أحد المجالات الصحية أو ما يعادلها في تخصص مشابه من مجالات ومهام المجلس الصحي السعودي.
- خبرة : أكثر من 5 سنوات.
مراجع داخلي أول:
- تعليم: شهادة بكالوريوس.
- تخصص: (محاسبة أو قانون أو إدارة أعمال).
- خبرة : 3 – 5 سنوات.
باحث قانوني:
- تعليم: شهادة البكالوريوس.
- تخصص: مجال القانون/ الأنظمة.
- خبرة : أكثر من 5 سنوات.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).