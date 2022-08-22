الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

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وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي» في عدة مجالات
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فرص

وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي» في عدة مجالات

وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي» في عدة مجالات
٠٨:٢٠:٢٢ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس الصحي ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

 أخصائي صحة عامة:

  • تعليم: شهادة بكالوريوس.
  • تخصص: تعزيز صحي تثقيف صحي صحة عامة.
  • خبرة : 3 – 5 سنوات.

 مدير إدارة التبادل البيني للمعلومات:

  • تعليم : ماجستير.
  • تخصص: معلوماتية صحية أو تخصص أخر ذو صلة.
  • خبرة : 3 – 5 سنوات.

 مدير مشروع:

  • تعليم: شهادة بكالوريوس.
  • تخصص: هندسة – إدارة أعمال أو ما يعادلها في تخصص مشابه.
  • خبرة : 3 – 5 سنوات.

 منسق لجان:

  • تعليم: شهادة دبلوم.
  • تخصص: إدارة عامة إدارة مستشفيات أو ما يعادله من تخصص مشابه.
  • خبرة : 3 – 5 سنوات.

 مدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية:

  • تعليم: شهادة بكالوريوس.
  • تخصص: في إدارة الأعمال، السياسات الصحية أو الاقتصاديات الصحية ، أو ما يعادله في تخصص مشابه.
  • خبرة : أكثر من 5 سنوات.

 مدير إدارة التميز المؤسسي:

  • تعليم: شهادة بكالوريوس.
  • تخصص: أحد المجالات الصحية أو ما يعادلها في تخصص مشابه من مجالات ومهام المجلس الصحي السعودي.
  • خبرة : أكثر من 5 سنوات.

 مراجع داخلي أول:

  • تعليم: شهادة بكالوريوس.
  • تخصص: (محاسبة أو قانون أو إدارة أعمال).
  • خبرة : 3 – 5 سنوات.

 باحث قانوني:

  • تعليم: شهادة البكالوريوس.
  • تخصص: مجال القانون/ الأنظمة.
  • خبرة : أكثر من 5 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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