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دراسة حديثة: المتسامحون أصحاب الأخلاق العالية لا يُصابون بأمراض القلب أو الاكتئاب
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منوعات

دراسة حديثة: المتسامحون أصحاب الأخلاق العالية لا يُصابون بأمراض القلب أو الاكتئاب

دراسة حديثة: المتسامحون أصحاب الأخلاق العالية لا يُصابون بأمراض القلب أو الاكتئاب
٠٨:٣٤:٤٣ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توصلت دراسة  حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالتسامح و بأخلاق جيدة هم الأقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب أو الاكتئاب .

وأوضحت الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة هارفارد ونشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن التمتع بالأخلاق الطيبة قد يقلل من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة قد تصل إلى 50%.

أشارت الدراسة أن الأشخاص ذو الأخلاق العالية  والذين سريعا ما يكونوا أكثر تسامح مع أخطاء البعض لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب ويتمتعون بصحة جسدية وعقلية أفضل .

وأكدت الدراسة أن استخدام نقاط القوة في الشخصية الأخلاقية لمساعدة الآخرين قد يعد  مفيدًا للصحة الجسدية للفرد.

وجد الباحثون أيضًا ارتباطًا بين معدلات القلق والإصابة بأمراض القلب وقد كان الأشخاص الذين سجلوا درجات أعلى من القلق  أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب .

وووفقا للدراسة تعد نقاط القوة في الشخصية هي سمات شخصية إيجابية تعد ضرورية لهوية الفرد، وقد تساهم في الصالح العام، وتلعب في الوقت نفسه دورًا إيجابيًا في تعزيز الرفاهية والصحة الإيجابية.

الكلمات الدلالية:
الاخلاق العالية الاكتئاب التسامح القلب امراض

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