رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية

تواصل ـ فريق التحرير:

التقى معالي رئيسِ هيئةِ الأركانِ العامةِ الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي، في مقرِّ رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم، بقائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق أليكس قرينكوتش؛ وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء-عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وطرق تعزيز التعاون بين القوات الجوية السعودية والأمريكية، بما يضمن ويحقق أمن واستقرار المنطقة.

وفي فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، يوضح جانب من استقبال معالي رئيس هيئة الأركان العامة لقائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.