ماليزيا تحتجز ناقلة روسية.. تعرف على السبب

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أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الاثنين، احتجاز الناقلة الروسية “بريموري” ، المخصصة لميناء ناخودكا، على بعد 24 ميلا من ساحل ماليزيا، بحسب بوابة الشحن المتخصصة “ماريتايم بوليتن”.

وأوضح موقع “ماريتايم بوليتن” أن سبب الاعتقال هو أن الناقلة وقفت على أراضي المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا، دون إذن من السلطات المحلية.

وأضاف الموقع أن طاقم بريموري مؤلف من 21 روسيا – 19 رجلا وامرأتين. وكانت الناقلة راسية بين العديد من السفن التجارية الأخرى، التي تنتظر أيضا في المنطقة طلبيات شحن جديدة.

في سياق متصل، قال ميخائيل فويتنكو، رئيس تحرير نشرة “ماريتايم بوليتن”Maritime Bulletin وخبير النقل البحري العالمي، والموجود الآن في تايلاند، إن مثل هذه الحالات ليست نادرة، وفقا لوكالة نوفوستي.

وأضاف فويتنكو “تصر ماليزيا على أن جميع السفن الراسية في هذه المنطقة من مضيق سنغافورة في بحر الصين الجنوبي يجب أن تطلب الإذن بالرسو. وإلا فإنهم يواجهون الاعتقال والغرامة”.