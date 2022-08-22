وظائف بـ الهيئة الملكية بالرياض في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية بالرياض عبر موقع التوظيف الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات و المتطلبات الوظيفية :
1-أخصائي مهندس بيئة
- حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (الهندسة).
- خبرة من (3-7) سنوات في مجال يتصل بالأمور البيئية.
- المعرفة بأساسيات وخطط واستراتيجيات السياسات والمعايير والإجراءات، والمجال البيئي.
- يفضل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
2- أخصائي تكاملات صناعية
- حاصل على درجة البكالوریوس في (الھندسة الكیمیائیة / الھندسة الصناعیة).
- خبرة ما بين (3-7) سنوات في مجال تخطیط التجمعات الصناعیة الأولیة والتخطیط الاقتصادي.
- الخبرة في إجراء الدراسات وإعداد التقاریر المرتبطة بتخطیط التجمعات الصناعیة الأولیة.
- المعرفة التامة بخلفیة عن القطاعات ذات الصلة مثل بناء التجمعات (البتروكیماویات / صناعات الطاقة-المكثفة).
- الدرایة بالتوجھات الاقتصادیة وتطبیقھا على الھیئة الملكیة.
- یفضل الحاصلین على شھادات احترافیة في مجال العمل.
3- أخصائي المنشآت المتوسطة والصغیرة
- حاصل على درجة البكالوریوس في (إدارة الأعمال / الھندسة الصناعیة / الھندسة الكیمیائیة / الاقتصاد / المالیة).
- خبرة عملية ما بين (3-7) سنوات في مجال تطوير الاستثمار للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
- الخبرة لتقییم وتحلیل واقتراح الفرص الاستثماریة المناسبة لجذب الاستثمار للمنشآت المتوسطة والصغیرة.
- یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال العمل.
4- أخصائي تطویر الأعمال
- حاصل على درجة البكالوریوس في (إدارة الأعمال / الھندسة الصناعیة / الھندسة الكیمیائیة).
- خبرة ما بين (3-7) سنوات في مجال تطویر الاستثمار.
- الخبرة لتقییم وتحلیل واقتراح الفرص الاستثماریة وطرق جذب واستقطاب الفرص الاستثماریة.
- یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال العمل.
5- أخصائي تخطیط وتقییم أداء المستثمرین
- حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ اقتصاد.
- خبرة من (3-7) سنوات في مجال تخطیط وتقییم أداء المستثمرین.
- المعرفة بتقنیات ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمارات الصناعیة.
- یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال العمل.
6- أخصائي تسویق وتشجیع الاستثمار
- حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ التسويق.
- خبرة من (3-7) سنوات في مجال التسويق وتشجيع الاستثمار.
- خبرة في تقنيات التخطيط واستراتيجيات التسويق.
- معرفة وفھم اتجاھات السوق وتفضیلات المستثمرین المستھدفین.
- یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال العمل.
7- منسق تجهيزات
- حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (الخدمات اللوجستية / الإدارة) أو مجال ذو صلة.
- المعرفة بالإجراءات والمعدات والأجهزة المكتبية، والخدمات الإدارية.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)