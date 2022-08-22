وظائف بـ الهيئة الملكية بالرياض في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بالرياض عبر موقع التوظيف الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات و المتطلبات الوظيفية :

1-أخصائي مهندس بيئة

حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (الهندسة).

خبرة من (3-7) سنوات في مجال يتصل بالأمور البيئية.

المعرفة بأساسيات وخطط واستراتيجيات السياسات والمعايير والإجراءات، والمجال البيئي.

يفضل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.

2- أخصائي تكاملات صناعية

حاصل على درجة البكالوریوس في (الھندسة الكیمیائیة / الھندسة الصناعیة).

خبرة ما بين (3-7) سنوات في مجال تخطیط التجمعات الصناعیة الأولیة والتخطیط الاقتصادي.

الخبرة في إجراء الدراسات وإعداد التقاریر المرتبطة بتخطیط التجمعات الصناعیة الأولیة.

المعرفة التامة بخلفیة عن القطاعات ذات الصلة مثل بناء التجمعات (البتروكیماویات / صناعات الطاقة-المكثفة).

الدرایة بالتوجھات الاقتصادیة وتطبیقھا على الھیئة الملكیة.

یفضل الحاصلین على شھادات احترافیة في مجال العمل.

3- أخصائي المنشآت المتوسطة والصغیرة

حاصل على درجة البكالوریوس في (إدارة الأعمال / الھندسة الصناعیة / الھندسة الكیمیائیة / الاقتصاد / المالیة).

خبرة عملية ما بين (3-7) سنوات في مجال تطوير الاستثمار للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

الخبرة لتقییم وتحلیل واقتراح الفرص الاستثماریة المناسبة لجذب الاستثمار للمنشآت المتوسطة والصغیرة.

یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال العمل.

4- أخصائي تطویر الأعمال

حاصل على درجة البكالوریوس في (إدارة الأعمال / الھندسة الصناعیة / الھندسة الكیمیائیة).

خبرة ما بين (3-7) سنوات في مجال تطویر الاستثمار.

الخبرة لتقییم وتحلیل واقتراح الفرص الاستثماریة وطرق جذب واستقطاب الفرص الاستثماریة.

یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال العمل.

5- أخصائي تخطیط وتقییم أداء المستثمرین

حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ اقتصاد.

خبرة من (3-7) سنوات في مجال تخطیط وتقییم أداء المستثمرین.

المعرفة بتقنیات ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمارات الصناعیة.

یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال العمل.

6- أخصائي تسویق وتشجیع الاستثمار

حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ التسويق.

خبرة من (3-7) سنوات في مجال التسويق وتشجيع الاستثمار.

خبرة في تقنيات التخطيط واستراتيجيات التسويق.

معرفة وفھم اتجاھات السوق وتفضیلات المستثمرین المستھدفین.

یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال العمل.

7- منسق تجهيزات

حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (الخدمات اللوجستية / الإدارة) أو مجال ذو صلة.

المعرفة بالإجراءات والمعدات والأجهزة المكتبية، والخدمات الإدارية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)