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«تصفية» تعلن صدور أمر ملكي كريم بشأن أرض المليساء وتكشف ما سيحدث
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محليات

«تصفية» تعلن صدور أمر ملكي كريم بشأن أرض المليساء وتكشف ما سيحدث

«تصفية» تعلن صدور أمر ملكي كريم بشأن أرض المليساء وتكشف ما سيحدث
٠٦:٣٥:٢٧ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن صدور أمر ملكي كريم بشأن إعداد مخطط تنظيمي معتمد لأرض المليساء، تحدد فيه مساحة الأراضي للملاك بعد اعتماد نسبة الغرماء.

وحسب بيان نشرته اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد :”صدر الأمر الكريم بشأن أراضي المليساء وذلك بإعداد مخطط تنظيمي معتمد، تحدد فيه مساحة الأراضي للملاك بعد اعتماد نسبة الغرماء”.

وأضاف البيان :” وإنفاذاً للأمر الكريم تتابع (تصفية) مع الجهات ذات العلاقة استكمال استخراج صكوك أراضي مساهمات المليساء، تمهيداً لبيعها وإعادة حقوق المساهمين فيها”.

الكلمات الدلالية:
أرض المليساء أمر ملكي كريم مخطط مكة المركمة

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