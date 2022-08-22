حال قبول المرفقات بشهر أغسطس.. متى تتم دراسة الأهلية في حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تمت الموافقة على المرفقات قبل تاريخ “10 أغسطس” سيتم دراسة أهلية المستفيد ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن دراسة الأهلية حال قبول الطلبات في أغسطس الجاري.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله : “في حال تمت الموافقة على المرفقات قبل تاريخ “10 أغسطس ” سيتم دراسة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر”سبتمبر”، نسعد بخدمتك”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن ضمن الشروط، أيضا أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وتشمل الشروط كذلك، عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن للمستفيد أيضا الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).