الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
قريبًا.. استعادة الرسائل المحذوفة من واتساب بهذه الطريقة
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تقنية

قريبًا.. استعادة الرسائل المحذوفة من واتساب بهذه الطريقة

قريبًا.. استعادة الرسائل المحذوفة من واتساب بهذه الطريقة
٠٦:٤٦:٢٠ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يستعد تطبيق “واتساب” حاليًا، لإضافة ميزة هائلة تساعد على استرجاع الرسائل المحذوفة.

وحسب موقع (WaBetaInfo)، فإن الاختبار الذي يقوم عليه “واتساب”، يتمحور في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”.

وفي وقت لاحق، قال إنه رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “أي أو أس”، أي هواتف “آيفون”.

ويأتي هذا التطور بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة “ميتا” التي تملك “واتساب” و”فيسبوك” إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة.

وهناك شروط من أجل استخدام هذه الميزة، فالأمر محصور بعدد محدود من الثواني، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

وفي حال اختفاء هذا الشريط، فإن لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

وليس من الواضح متى ستدخل هذه الميزة حيز التنفيذ، لكن الموقع قال إن الأمر قد يكون في المستقبل القريب.

الكلمات الدلالية:
استعادة الرسائل المحذوفة تقنية منوعات واتساب

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