حريق في غابات تشونغ تشينغ.. والسلطات الصينية تجلي سكان المناطق المحيطة (فيديو)

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اندلعت حرائق في مساحات شاسعة من غابات تشونغ تشينغ في الصين، مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، إجلاء سكان المناطق المحيطة من غابات تشونغ تشينغ.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا من الجفاف في جميع أنحاء البلاد حيث تشهد الصين واحدة من أقوى موجات الحرارة منذ 6 عقود إضافة لعدم هطول الأمطار ما يؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

هذا وتقوم بعض المدن بتشغيل محطات مترو الأنفاق الخاصة بها في مستوى الظلام لتوفير الطاقة، مشيرة إلى أن هناك بعض السكان ينامون في محطات مترو أنفاق للاحتماء من الحر.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن بحيرة بويانغ تقلصت الآن في أحد أحواض الفيضان المهمة لنهر يانغتسي بمقاطعة جيانغشي بوسط الصين إلى ربع حجمها الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الأسبوع الماضي، أن ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة في منطقة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية تعرضت للجفاف.