الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خدمات متنوّعة لذوي الإعاقة عند أداء العمرة
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خدمات متنوّعة لذوي الإعاقة عند أداء العمرة

خدمات متنوّعة لذوي الإعاقة عند أداء العمرة
٠٦:٤٣:٤٤ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تواصل وزارة الحج والعمرة تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “توتير”؛ انفوجرافا أوضحت فيه بعضا من هذه الخدمات التي تقدم للأشخاص من ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين:

الترجمة:

ـ خطبة الجمعة بلغة الإشارة
ـ المصاحف بلغة “برايل”
ـ أقراص ممغنطة بلغة الإشارة

الصلاة:

ـ أماكن خاصة في صحن المطاف
ـ أماكن خاصة داخل المسجدين

التنقل:

ـ ممشى ومسار عربات خاص
ـ عربات ومرافقين مخصصين

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أداء العمرة الحرمين الشريفين ذوي الإعاقة وزارة الحج

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