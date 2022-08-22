الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عقارات الدولة: استقبال الطلبات إلكترونيًا فقط بدءًا من هذا التاريخ
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محليات

عقارات الدولة: استقبال الطلبات إلكترونيًا فقط بدءًا من هذا التاريخ

عقارات الدولة: استقبال الطلبات إلكترونيًا فقط بدءًا من هذا التاريخ
٠٥:٤٣:٢٣ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن موعد انتهاء استقبال طلبات جهات المنظومة الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من (مبانٍ، وأراضٍ) بطريقة مباشرة، مؤكدة أن الطلبات ستكون إلكترونياً فقط بداية من 1 سبتمبر 2022.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لما جاء في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، وضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي.

وبينت أنها خاطبت جميع جهات المنظومة الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات والمراكز والجهات الأخرى، تطلب فيها ترشيح مختصين وممثلين لديها بهدف الالتحاق بورشة عمل تدريبية، تعزز قدرات المختصين لديهم بالتعامل مع المتطلبات والمعلومات إلكترونياً، والتي ستكون من خلالها طلبات العقارات.

وشددت الهيئة أنها ماضيةٌ في تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونياً، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، إضافةً إلى الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكامل بينها وبين المنظومة الحكومية في ضوء رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلالية:
الحكومة السعودية طلبات الكترونية عقارات الدولة

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