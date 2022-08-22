استعادة أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بعسير

تواصل- واس:

استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 م ، أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها .

وأشارت الأمانة في تقرير إحصائي أصدرته اليوم ، إلى أنه تم في الأشهر الثلاثة المنصرمة استعادة ما مجموعه 2728838م2 من الأراضي التي طالها التعدي في عدد من محافظات ومدن منطقة عسير .

وأكدت أنه تم تطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، مبينة أن الفرق الرقابية التابعة لها وللبلديات كثفت جهود متابعة العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.