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خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان
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خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان

خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان
٠٤:٥٠:٣٧ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في جمهورية السودان الشقيقة مؤخراً.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح له اليوم، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي القوي بين المملكة قيادة وشعباً بأشقائهم من الشعب السوداني.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء جرّاء ما يقدمانه للمحتاجين والمتضررين من مساعدات جليلة في كافة أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

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السودان السيول الفيضانات المتضررين جسر جوي خادم الحرمين مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات

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