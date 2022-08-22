دراسة: أكثر من 750 مليون مصاب بطنين الأذن حول العالم

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كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة الأبحاث العصبية “جاما”، عن عدم وجود علاج دائم وحالي لمشكلة طنين الأذن التي يعانيها ملايين الناس.

وقالت الدراسة إن البيانات تؤكد أن عدد المصابين حول العالم، يصل إلى 750 مليون شخص، يعانون من شكل من أشكال طنين الأذن المختلف، بشكل مزمن.

وتناولت الدراسة شرائح مختلفة من المصابين، بأنواع متفاوتة منه، وجدت أن المشكلة التي قد تظهر فجأة، يمكن أن تؤدي في مراحل متقدمة إلى ضعف السمع وفقدان الذاكرة والنسيان.

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ويصنف طنين الأذن بأنه مشكلة صحية عالمية، تنعكس بشكل سلبي على حياة المصابين بها، وتؤثر على بنية الجهاز العصبي، ووظيفة الأذنين بشكل عام.

فيما اشتكى مصابون بأنواع من طنين الأذن من أصوات مختلفة عن الطنين، تضمنت الصفير والنقر والضوضاء، فيما ذكرت جمعية طنين الأذن الأمريكية، أن هذا الاضطراب يؤثر على تفاعل المصابين به، ويؤثر بشكل أكبر على كبار السن.