القبض على مواطن بحوزته 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

تواصل- فريق التحرير

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمحافظة بدر، بحوزته (31.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبته.

أوقفت المديرية المتهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 732 ألفًا و10 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بحوزة مقيم ووافدة بتأشيرة زيارة كلاهما من الجنسية السورية، في مدينة الرياض.

وأوضح النجيدي أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.