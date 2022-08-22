الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن بحوزته 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان
30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بـ 2.6 مليار ريال في الأحساء (فيديو)
بتداولات 5.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12560 نقطة
فلويد جديد.. توقيف 3 ضباط أمريكيين اعتدوا على رجل بولاية أركنساس (فيديو)
بالفيديو.. لجنة الأحياء العشوائية توفر سكنًا مؤقتًا لأكثر من 17 ألف أسرة

أحدث الأخبار

القبض على مواطن بحوزته 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

القبض على مواطن بحوزته 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
٠٤:٥٦:٥٧ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمحافظة بدر، بحوزته (31.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبته.

أوقفت المديرية المتهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 732 ألفًا و10 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بحوزة مقيم ووافدة بتأشيرة زيارة كلاهما من الجنسية السورية، في مدينة الرياض.

وأوضح النجيدي أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
الحشيش المخدر محافظة بدر مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
الآن.. أمطار غزيرة على خميس مشيط تعرقل حركة المرور (صور)

الآن.. أمطار غزيرة على خميس مشيط تعرقل حركة المرور (صور)

منذ 8 سنوات
 السماح بتنقل الصقور التي تحمل “جواز” بين دول الخليج لعدة مرات

 السماح بتنقل الصقور التي تحمل “جواز” بين دول الخليج لعدة مرات

منذ 8 سنوات
صحفية فرنسية: وضع اليهود في إيران أفضل من السنة

صحفية فرنسية: وضع اليهود في إيران أفضل من السنة

منذ 6 سنوات
مدير تعليم الشرقية يتفقد لجان الاختبارات ويطمئن أولياء الأمور (صور)

مدير تعليم الشرقية يتفقد لجان الاختبارات ويطمئن أولياء الأمور (صور)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *