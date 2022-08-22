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بتداولات 5.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12560 نقطة
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بتداولات 5.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12560 نقطة

بتداولات 5.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12560 نقطة
٠٤:٤٢:٣٩ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 5.98 نقاط ليقفل عند مستوى 12560.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 341 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سدافكو، وأسترا الصناعية، وبوبا العربية، وطباعة وتغليف، والغاز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بروج للتأمين، وسلامة، والخدمات الأرضية، وتهامة، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.09%.

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فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وبترو رابغ، والجزيرة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ومعادن، وسابك، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 56.47 نقطة ليقفل عند مستوى 21724.79 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 735 ألف سهم تقاسمتها 3839 صفقة.

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