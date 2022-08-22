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30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بـ 2.6 مليار ريال في الأحساء (فيديو)
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30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بـ 2.6 مليار ريال في الأحساء (فيديو)

30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بـ 2.6 مليار ريال في الأحساء (فيديو)
٠٤:٤٨:١٨ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

اعتمد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، 30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.

وتعد المشروعات المعتمدة حزمة أولى ضمن خطط شركة المياه للوصول إلى الاستهدافات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كان محافظ الأحساء قد التقى رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري.

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واطلع المحافظ على الخطط المستقبلية ومشاريع الشركة في المحافظة منها مشاريع تحسين جودة المياه والتي بلغ نصيب الأحساء مشروعين بقيمة تتجاوز النصف مليار ريال، وجرى تسليم مواقعها للمقاولين وهي الآن في مرحلة التصميم وستبدأ أعمال التنفيذ فيها مباشرة بعد اكتمال التصاميم قبل نهاية العام.

كما جرى اعتماد 30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة مليارين و660 مليون ريال شبكات مياه وصرف صحي كحزمة أولى ضمن خطط شركة المياه للوصول للمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للوصول لجودة الحياة، وسيتم العمل على الخطة التشغيلية لمشاريع الشركة لتغطية الخدمات المياه والصرف الصحي.

الكلمات الدلالية:
الأحساء رؤية المملكة 2030 مشروع صرف صحي مشروع مياه

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