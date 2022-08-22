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بالفيديو.. لجنة الأحياء العشوائية توفر سكنًا مؤقتًا لأكثر من 17 ألف أسرة
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بالفيديو.. لجنة الأحياء العشوائية توفر سكنًا مؤقتًا لأكثر من 17 ألف أسرة

بالفيديو.. لجنة الأحياء العشوائية توفر سكنًا مؤقتًا لأكثر من 17 ألف أسرة
٠٤:١٧:١٢ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، أن لجنة الأحياء العشوائية قدمت 89 ألف خدمة، ووفرت سكنًا مؤقتًا لأكثر من 17 ألف أسرة، و202 أسرة سكنًا دائمًا.

وفي سياق متصل، أفاد البقمي أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف إزالة 32 حيًا، تمت إزالة 29 حيًا في جدة حتى الآن، وفي نهاية أكتوبر سيتم الانتهاء من إزالة 3 أحياء أخرى.

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لجنة الأحياء العشوائية تحدد موعد بدء أعمال الإزالة بحي «حي قويزة»

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وكانت لجنة الأحياء العشوائية في جدة قد حددت موعد بدء أعمال الإزالة للعشوائيات في حي قويزة.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن لجنة الأحياء العشوائية بجدة أشعرت سكان حي “قويزة” أمس (الأحد) تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة في 4 سبتمبر.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن عدد الأحياء المُزالة والجاري إزالتها 28 حيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا”.

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من الأحياء الـ 4 المتبقية في شهر أكتوبر المقبل.

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أمانة جدة إمارة مكة المكرمة جدة حي قويزة خدمات الأحياء العشوائية لجنة الأحياء العشوائية

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