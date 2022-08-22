بـ 2.9 مليون برميل.. إنتاج “أوبك بلس” يتراجع عن المستهدف في يوليو

تواصل – فريق التحرير:

تراجع إنتاج “أوبك +” بواقع 2.892 مليون برميل/ يوميًا، عن مستوياته المستهدفة في يوليو، إذ أعاقت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء، وانخفاض الاستثمار من قبل آخرين، قدرة المجموعة على زيادة الإنتاج.

وبلغ الامتثال لأهداف الإنتاج 546% في يوليو، مقارنة مع 320% في يونيو، عندما استقرت فجوة الإمدادات عند 2.84 مليون برميل يوميا، وفق مصدرين لـ”رويترز”.

واتفق تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في كل من يوليو وأغسطس، لينهي بذلك تخفيضات للإنتاج بلغت نحو 10 ملايين برميل يوميًا تبناها في مايو 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة هذا الشهر على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل أخرى في سبتمبر، تحت ضغط من كبار المستهلكين بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحرص على تهدئة الأسعار.