“كل يوم ضرب وكدمات وخوف”.. سيدة تشتكي زوجها بالنعيرية و”بلاغات العنف الأسري” يتفاعل

تواصل- فريق التحرير

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الاثنين، مع بلاغ متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض سيدة للتعنيف من قبل زوجها بالنعيرية.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.

واشتكت المعنفة عبر حسابها في تويتر من زوجها قائلة: “أنا تعنفت ونضربت يوم كامل جاني ضرب في الراس وطعن وكدمات الجسم كله ليش انا عايشه في خوف وهو يتمشى ويهددني”.

وسبق أن تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع فيديو تعرض امرأة للتعنيف ما أثار الجدل ودفع بالمغردين إلى تدشين هاشتاق “معنفة الموسم” الذي تصدر الترند عبر موقع “تويتر” في المملكة.

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ونشر المغردون مقطعًا مصورًا يوثق لصراخ امرأة قيل إنها تتعرض لضرب من زوجها، والذي يطلب منها الصمت، ويبدو أنه كان يعنف بناته أيضًا، حيث يصدر أكثر من صراخ في الفيديو.

وطالب المغردون بسرعة التدخل وإنقاذ معنفة الموسم والقبض على من يعنفها.

وتفاعل حساب العنف الأسري –عبر تويتر- تعليقًا على الفيديو: “أختي الكريمة، متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم.. نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك”.