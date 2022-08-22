فلويد جديد.. توقيف 3 ضباط أمريكيين اعتدوا على رجل بولاية أركنساس (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوقفت الشرطة الأمريكية، اليوم، 3 من عناصرها، عن العمل، بعدما اعتدوا على رجل أعزل بالضرب، في حادثة وثقها مقطع فيديو، ووصفت بالـ”وحشية”.

فيما أوضحت شرطة ولاية أركنساس الأمريكية أنها فتحت تحقيقًا في استخدام القوة، وستقدم نتائجها إلى المدعي العام في مقاطعة كروفورد “الذي سيحدد ما إذا كان استخدام القوة من قبل ضباط إنفاذ القانون يتماشى مع قوانين أركنساس”.

من جانبه، أشار قائد شرطة مقاطعة كروفورد، جيمس دامانتي، في بيان، إلى أن النائبين المتورطين في الحادث قد تم إيقافهما “في انتظار نتيجة التحقيق”.

وقال دامانتي في البيان المنشور على “فيسبوك”: “أحاسب جميع موظفيي على أفعالهم وسأتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن”، حسب “يورو نيوز”.

وعلق حاكم أركنساس، آسا هاتشينسون، على الحادثة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها إنه تحدث مع الكولونيل بيل براينت من شرطة ولاية أركنساس وسيتم التحقيق في حادثة الاعتقال المحلية في مقاطعة كروفورد وفقًا لأدلة الفيديو وطلب محامي الادعاء.

وجرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء ثلاثة من أفراد الشرطة على رجل بالضرب في موقف سيارات في مقاطعة كروفورد، في ولاية أركنساس.

وأظهر الفيديو ضباط إنفاذ القانون يضربون الرجل بوحشية على رأسه ووجهه، وهو ملقى على الأرض الإسمنتية عدة مرات، فيما كتبت شرطة الولاية أن الرجل الذي ظهر في الفيديو يدعى راندال ورسيستر، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

وأفادت بأنه قد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل إرساله إلى سجن المقاطعة، بتهم تهديد موظف في المتجر والاعتداء على آخر، ومقاومة الاعتقال ورفض الخضوع وحيازة أداة جريمة.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، واقعة الاعتداء على المواطن الأمريكي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، مما أدى إلى مقتله.