تنبيه مهم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

تواصل – واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما أصدر “الأرصاد” تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، موضحا أن التنبيه الذي بدأ الساعة الـ 9 صباحا، ويستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

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وأفاد “الأرصاد” بأنه هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وبيش والدرب والحُرّث والدائر بني مالك والرّيث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.