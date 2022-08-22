الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
النفط يواصل الهبوط.. ومخاوف الركود تتزايد
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النفط يواصل الهبوط.. ومخاوف الركود تتزايد

النفط يواصل الهبوط.. ومخاوف الركود تتزايد
٠٣:٠٣:٠٧ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هبطت أسعار النفط، اليوم، منهية مكاسب استمرت لمدة ثلاثة أيام، وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم 1.17 دولار أو 1.2% إلى 95.55 دولار للبرميل، مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضًا على الأسعار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم إلى 1.12 دولار أو 1.2% إلى 89.65 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

وارتفع سعر كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، ولكنهما انخفضا بنحو 1.5% خلال الأسبوع بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن الطلب.

وفي سياق متصل، توقع استطلاع أجرته “رويترز” لخبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مع ميل المخاطر نحو ذروة أعلى.

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أسعار الفائدة أسعار النفط الخام الأمريكي جلسة التداول خام برنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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