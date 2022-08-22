الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
نحو ريالين.. الذهب يهبط اليوم في المملكة
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نحو ريالين.. الذهب يهبط اليوم في المملكة

نحو ريالين.. الذهب يهبط اليوم في المملكة
٠٢:٣٩:٣٦ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

إلي ما يقرب من ريالين، هبطت أسعار الذهب اليوم في المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.06 ريال، أي ما يعادل 55.75 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 191.64 ريال/ 51.10 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 182.93 ريال/ 48.78 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 156.80 ريال/ 41.81 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6502.50 ريال/ 1734 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6506.25 ريال/ 1735 دولارًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب العالمية، خلال تداولات اليوم، لأدنى مستوياتها خلال أكثر من 3 أسابيع، لتواصل تراجعاتها منذ الأسبوع الماضي بعد مكاسب دامت 4 أسابيع متتالية.

ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 1.92 دولار إلى 1745.11 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.27% تعادل 4.5 دولار لتصل إلى 1758.4 دولار للأوقية.

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