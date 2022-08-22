الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تمكين القطاع الخاص وحماية الملكية الفكرية ضمن أهداف برنامج التحول الوطني
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تمكين القطاع الخاص وحماية الملكية الفكرية ضمن أهداف برنامج التحول الوطني

تمكين القطاع الخاص وحماية الملكية الفكرية ضمن أهداف برنامج التحول الوطني
٠٢:٢٧:٠٣ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030، العديد من المنجزات في مجال حماية الملكية الفكرية، لتسهيل ممارسة الأعمال، تمكينًا للقطاع الخاص، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة.

ومن ضمن أبرز منجزات حماية الملكية الفكرية:

1- تمثيل المملكة لمؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.

2- إتاحة التسجيل الاختياري لخمس مسارات جديدة في مصنفات حقوق المؤلف.

3- إطلاق الإصدار الأول من “المعجم العربي للملكية الفكرية +250 مصطلحًا” بالعربية والإنجليزية.

4- 17 شريكًا دوليًا في الملكية الفكرية.

5- تمكين منظومة الملكية الفكرية، عبر برامج متخصصة لمنسوبيها، ونتج عنها:

– 21 ألف مستفيد من البرامج التدريبية لأكاديمية الملكية الفكرية.

– 44 عضوًا في الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية.

– 645 مستفيدًا من الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية.

6- التشارك مع الجهات الوطنية في منظومة الملكية الفكرية لتعظيم الأثر الاقتصادي من القطاع.

– 144 جهة وطنية.

– أكثر من 150 ترخيص وكيل ملكية فكرية.

– الترخيص لأول جمعية غير ربحية في القطاع.

الكلمات الدلالية:
الملكية الفكرية الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج التحول الوطني تمكين القطاع الخاص رؤية السعودية 2030

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