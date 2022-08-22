هل يمكن إلغاء عملية تغيير الآيبان البنكي حال استلام الطلب؟.. “حساب المواطن” يوضح

تواصل – فريق التحرير

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن إلغاء عملية تغيير الآيبان البنكي للمستفيد حال تم استلام الطلب من قبل البرنامج، لافتًا أنه في هذه الحالة يمكن للمستفيد تغيير الآيبان البنكي عبر عدة خطوات.

وأوضح الحساب عبر صفحته على تويتر؛ أنه في حالة تم تغيير الآيبان البنكي، وتم استلام الطلب، لا يمكنك إلغاء العملية.

توضيح حساب المواطن جاء ردًا على استفسار من مواطن ورده حول إمكانية إلغاء عملية تغيير الآيبان البنكي للمستفيد حال تم استلام الطلب.

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وتابع البرنامج :”بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك (تسجيل الدخول – تفاصيل الطلب – بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، وسيتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا”.

وسبق أن أعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ57، وبلغت 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس.

وأكد أن إجمالي الدفعة 57، بلغ 3.6 مليار ريال، مبالغ دعم المستحقين، فيما بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.9 مليون، وحصل 76% من المستحقين على الدعم.

كما كشف برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيدين تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد، مبينًا ذلك خلال رده على رسالة أحد المستفيدين والذي تساءل عن إمكانية تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد.

كما حذر البرنامج المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن أمامهم مهلة 15 يومًا، وأنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير.