الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“التجارة” تعلن استدعاء 60 مركبة هوندا لهذا السبب
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“التجارة” تعلن استدعاء 60 مركبة هوندا لهذا السبب

“التجارة” تعلن استدعاء 60 مركبة هوندا لهذا السبب
٠١:١٥:٣٠ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 60 مركبة هوندا “City Sport” “2022”.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة كاميرا الرؤية الأمامية قد يؤدي إلى تشغيل التحذير وتوقف نظام استشعار الطريق الذي يضم عددًا من الوظائف المساندة للسائق، ومنها نظام المكابح الآلي، ونظام تثبيت السرعة المتكيف ونظام التحذير حال الخروج من المسار.

وشددت على ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال
recalls.sa والتواصل مع الشركة لإعادة البرمجة.

كانت الوزارة قد أوضحت أن البعض يواجه مشاكل كثيرة مع وكلاء المركبات، حال اكتشاف أعطال أو عيوب بعد الشراء، وهو ما يضعهم في عثرات مع الوكيل.

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وفي هذا الإطار، طرح أحد المواطنين استفسارًا على وزارة التجارة، قائلًا :”سيارتي في ورشة الوكيل، في حالة أن الوكيل لا يستطيع توفير سيارة بديلة ما هو التعويض المالي؟”.

ورد الحساب الرسمي لوزارة التجارة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأوضح أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة من فئة سيارته نفسها.

وأضافت الوزارة، أنه يحق له الحصول أيضًا على التعويض بمبلغ مالي قدره قيمة شراء السيارة ÷ 400 عن كل يوم تأخير”.

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الكلمات الدلالية:
التجارة سيارة هوندا هوندا وزارة التجارة

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