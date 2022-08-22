الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
اختبار جديد للدم قادر على اكتشاف 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور أعراضها
عاجل.. النيابة العامة تُوْقف11 متهمًا لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال
أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع في حي الجوهرة
اعرف حالتك الصحية من لون لسانك .. 6 ألوان اعرف دلالة كل منها
“العودة للدراسة” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”

أحدث الأخبار

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
١٢:٥٨:٣٧ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 22 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7656.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1912

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.4261

فرنك سويسري 3.9003

وفي سياق متصل، نزل اليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستويات قرب أدنى مستوياته على الإطلاق، حينما تجاوز عتبة الدولار حيث هبط إلى مستويات 0.9992 يورو دولار.

وتراجع اليورو قرب مستويات 1.0013 يورو دولار بانخفاض 0.0027 يورو أو ما يعادل 0.3%، حيث يتأرجح اليورو بين مستويات 1.0048 يورو دولار ومستويات 0.9992 يورو دولار.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس مقابل سلة من العملات بأكثر من 0.25% وصولاً إلى مستويات 108.48 نقطة مقتربًا من أعلى مستوياته خلال 20 عامًا.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم 8% في المتوسط عام 2022، نحو أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي، و4% العام المقبل، ومع ذلك لا يزال الاقتصاديون يرون أنه يتباطأ إلى المستهدف البالغ 2% في عام 2024.

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي السعودي الريال مقابل الدولار العملات الأجنبية سعر الصرف سعر اليورو مؤشر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على تطبيق واتساب؟

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على تطبيق واتساب؟

منذ 5 أشهر
«الشورى» يناقش المبالغة في تكاليف الاستقدام

«الشورى» يناقش المبالغة في تكاليف الاستقدام

منذ 7 سنوات
معلمات لوزارة التربية: نصرف من حسابنا الخاص على المدارس

معلمات لوزارة التربية: نصرف من حسابنا الخاص على المدارس

منذ 8 سنوات
بالأسماء.. الشؤون الاجتماعية تعلن ترقية 240 موظفاً وموظفة

بالأسماء.. الشؤون الاجتماعية تعلن ترقية 240 موظفاً وموظفة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *