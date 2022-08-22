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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 22 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7656.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1912

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.4261

فرنك سويسري 3.9003

وفي سياق متصل، نزل اليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستويات قرب أدنى مستوياته على الإطلاق، حينما تجاوز عتبة الدولار حيث هبط إلى مستويات 0.9992 يورو دولار.

وتراجع اليورو قرب مستويات 1.0013 يورو دولار بانخفاض 0.0027 يورو أو ما يعادل 0.3%، حيث يتأرجح اليورو بين مستويات 1.0048 يورو دولار ومستويات 0.9992 يورو دولار.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس مقابل سلة من العملات بأكثر من 0.25% وصولاً إلى مستويات 108.48 نقطة مقتربًا من أعلى مستوياته خلال 20 عامًا.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم 8% في المتوسط عام 2022، نحو أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي، و4% العام المقبل، ومع ذلك لا يزال الاقتصاديون يرون أنه يتباطأ إلى المستهدف البالغ 2% في عام 2024.