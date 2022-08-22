اختبار جديد للدم قادر على اكتشاف 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور أعراضها

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تمكن فحص دم جديد للذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، من اكتشاف 50 نوعًا من أمراض السرطان حتى قبل ظهور أعراضها.

ويعتقد باحثون بريطانيون، أنه قادر على منع 10 % من إجمالي الوفيات التي يتسبب بها السرطان.

وتودي أمراض السرطان في بريطانيا وحدها بنحو 167 ألف شخص، بمعدل يبلغ 467 شخصًا يوميًا.

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وأطلق على الفحص اسم “الكأس المقدسة”، ويمكن لهذا الاختراق العملي أن ينقذ حياة 16 ألف شخص سنويًا.

وأجرت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أجرت أول تجربة على هذا الفحص في العالم، صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشفت أن الهدف من الفحص هو اكتشاف 50 نوعًا من أمراض السرطان قبل ظهور أعراضها على أجساد البشر.

وشارك أكثر من 140 ألف متطوع في التجارب الأولى للفحص، وجرى تحويل المئات منهم إلى فحوص أخرى مثل تنظير القولون، كنتيجة للفحص الجديد.

ومن المتوقع أن تكون هناك نسبة كبيرة من هؤلاء مصابة بالسرطان.

وفي حالة نجاح الفحص، فسيتم توسيع نطاق استخدامه ليصل إلى مليون شخص في بريطانيا بحلول مطلع عام 2024.

وفي حال أصبح الفحص لاحقًا متاحًا للبالغين من الفئة العمرية (50-79 عامًا) في بريطانيا ويبلغ عددهم 18 مليونًا، فإن نحو 130 ألف شخص لا يعانون من أعراض سيتلقون إحالات لفحوص أخرى كل عام، مع افتراض أن نسبة واحد بالمئة من هذا الفحص ستكون إيجابية.