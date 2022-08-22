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أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع في حي الجوهرة
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محليات

أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع في حي الجوهرة

أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع في حي الجوهرة
١٢:٠٩:٥٢ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

استعادت أمانة محافظة جدة، أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بنحو 19 ألف متر مربع بنطاق بلدية الجنوب الفرعية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس عبدالعزيز بن مرعي المغربي، أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍ على أرضٍ حكومية، جرى استغلالها من بعض المواطنين الذين قاموا بتسوير أراضٍ حكومية بشكل غير نظامي، مما يعد تعديًّا على الممتلكات العامة، مؤكداً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

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وأسفرت جهود أمانة محافظة جدة الرقابية في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات عن استعادة أكثر من 3.9 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الثلاثة أشهر الماضية بنطاق 6 بلديات فرعية.

وبينت الأمانة أن التعديات على الممتلكات العامة تنوعت لتشمل إقامة مبان سكنية وتجارية وغرف ومستودعات وأسوار بطرق مخالفة دون مستمسكات نظامية في نطاق عدد من البلديات الفرعية شمال وشرق المحافظة، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين المواقع واستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

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