الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
انتبه.. هكذا يجب أن يكون وضع جسمك أثناء تناول الدواء
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
اختبار جديد للدم قادر على اكتشاف 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور أعراضها
عاجل.. النيابة العامة تُوْقف11 متهمًا لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال
أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع في حي الجوهرة
اعرف حالتك الصحية من لون لسانك .. 6 ألوان اعرف دلالة كل منها

أحدث الأخبار

انتبه.. هكذا يجب أن يكون وضع جسمك أثناء تناول الدواء

انتبه.. هكذا يجب أن يكون وضع جسمك أثناء تناول الدواء
٠١:٠٥:٥١ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أجرى باحثون في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، دراسة لمعرفة كيف تؤثر وضعية جسم الإنسان على فعالية بلع حبوب الدواء.

وأظهرت الدراسة أن سرعة فعالية حبوب الدواء ربما تتوقف على وضعية الشخص أثناء تناوله لها، سواء جلوسًا أو قعودًا أو متضجعًا على الجانب الأيمن أو الأيسر.

ويبدأ تأثير حبوب الدواء عندما تنتقل المكونات الفعالة من المعدة إلى الأمعاء، فقط عند هبوط الحبوب إلى المعدة تذوب بسرعة، ليتم نقل العنصر النشط بسرعة أكبر إلى الاثني عشر في الجهاز الهضمي.

ولاحظ الباحثون أن بداية المفعول يستغرق عند  الجلوس أو الوقوف بشكل طبيعي حوالي 23 دقيقة، حسبما نقل موقع صحفية “بيلد” الألمانية، و”دويتش فيله”.

أما إذا استلقى الشخص على الجانب الأيمن من جسده عند بلع حبوب الدواء، فلن يستغرق الأمر سوى عشر دقائق. بينما يستغرق بداية مفعول الحبوب أثناء الاستلقاء على الجانب الأيسر حوالي 100 دقيقة، أي ساعتين إلا ثلث.

الكلمات الدلالية:
المادة الفعالة تأثير حبوب الدواء تناول الأدوية تناول الدواء جامعة هوبكنز دراسة علمية

مواد ذات صلة

المزيد
سفارة المملكة بإسبانيا: إجلاء 16 أسرة سعودية بموقع حادث الدهس في برشلونة

سفارة المملكة بإسبانيا: إجلاء 16 أسرة سعودية بموقع حادث الدهس في برشلونة

منذ 5 سنوات
سقوط سيارة عائلة في حفرية شمال الرياض (صورة)

سقوط سيارة عائلة في حفرية شمال الرياض (صورة)

منذ 8 سنوات
مصرع شخصين.. شاهد صاعقة برق تضرب محيط البيت الأبيض

مصرع شخصين.. شاهد صاعقة برق تضرب محيط البيت الأبيض

منذ أسبوعين
«العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح

«العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *