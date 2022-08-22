الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
اعرف حالتك الصحية من لون لسانك .. 6 ألوان اعرف دلالة كل منها
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صحة

اعرف حالتك الصحية من لون لسانك .. 6 ألوان اعرف دلالة كل منها

اعرف حالتك الصحية من لون لسانك .. 6 ألوان اعرف دلالة كل منها
١٢:٠٦:٤٩ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

يؤكد الأطباء أن وجود مشكلة صحية بالجسم، غالبًا ما يظهر على اللسان لارتباطه بالمخ وأعضاء الجسم الأخرى عبر مسارات عصبية.

ودعوا لفحص حالة اللسان يوميًا بالنظر فى المرآة بعد الاستيقاظ ‫من النوم مباشرة حيث يكون اللسان بلونه الطبيعى وغير متأثر بألوان ‫الأطعمة والمشروبات، وينبغى استشارة الطبيب فور ملاحظة أى تغيرات لونية.

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دراسات ألمانية تؤكد أن اللون الطبيعى للسان هو الوردى ‫الفاتح، المغطى بطبقة خفيفة، كما يكون سطحه خشنًا بعض الشيء. وإذا ‫اختلف مظهر اللسان بشكل واضح واستمر لمدة طويلة، فقد يشير ذلك إلى ‫الإصابة بمرض ما.‬‬‬‬‬

اللون الأسود الدائم

يشير إلى الإصابة بسرطان الدم

طبقة صفراء دائمة 

فيشير ذلك لوجود ‫مشكلة فى الحويصلة الصفراوية الكبدية.‬‬

 اللون البنى

يشير إلى وجود مشكلة فى الجهاز الهضمى

 اللون ‫الرمادى

يدل على فقر الدم

اللون الأزرق

ينذر بأمراض الرئة.

طبقة بيضاء سميكة 

ويمكن ‫الاستدلال على الإصابة بنزلات البرد أو اضطراب الجهاز الهضمى من خلال ‫ظهور ‬‬‬‬

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