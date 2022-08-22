بشكل عاجل.. “المساحة الجيولوجية” تباشر مواقع الانهيارات في جبال فيفا بسبب الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

باشر فريق فني من المهندسين الجيولوجيين والمختصين، من مركز المخاطر الجيولوجية، بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أعمالهم في جبال فيفا بجازان، وذلك بـ “الشخوص”، وتحديداً في مواقع الانهيارات الصخرية التي تسببت بها الأمطار التي هطلت مساء الخميس، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة.

وجرى تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية، والجيو هندسية الحقلية، وتسجيل المشاهدات والأضرار جراء الأمطار بالمنطقة المتضررة.

فيما يجرى العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد أن تستعرض الأسباب وتوضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية، حسب ما أوردته “الاقتصادية”.

وتعتمد بعض الحلول الهندسية الأولية والتي تجرى من قبل المختصين، على إزالة الكتل الصخرية المعلقة أو التدعيم بمسامير التثبيت، والرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمرة.

وتعمل الهيئة، وكامل فرقها الفنية المتخصصة، في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية وخصوصا في العقبات، حيث يسهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاقاً للطرق وتلفاً في البنى التحتية والممتلكات.