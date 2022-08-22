الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بشكل عاجل.. “المساحة الجيولوجية” تباشر مواقع الانهيارات في جبال فيفا بسبب الأمطار
الدمام.. وجهة بحرية وحاضرة تجارية
برنامج فني مسعف.. تعرف على شروط وطريقة التقديم
عاجل.. انتشال جثتين إضافيتين من تحت الركام في حادث انهيار مزار كربلاء بالعراق
بدأ دلّالاً وأصبح تاجرًا.. عبد المجيد “طالب جامعي” انطلقت رحلته من الصفر في سوق التمور بعنيزة (فيديو)
“السعودية للكهرباء” تُعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022

اهم الاخبار

بشكل عاجل.. “المساحة الجيولوجية” تباشر مواقع الانهيارات في جبال فيفا بسبب الأمطار

بشكل عاجل.. “المساحة الجيولوجية” تباشر مواقع الانهيارات في جبال فيفا بسبب الأمطار
١١:٤٣:٣٤ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

باشر فريق فني من المهندسين الجيولوجيين والمختصين، من مركز المخاطر الجيولوجية، بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أعمالهم في جبال فيفا بجازان، وذلك بـ “الشخوص”، وتحديداً في مواقع الانهيارات الصخرية التي تسببت بها الأمطار التي هطلت مساء الخميس، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة.

الصورة

وجرى تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية، والجيو هندسية الحقلية، وتسجيل المشاهدات والأضرار جراء الأمطار بالمنطقة المتضررة.

فيما يجرى العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد أن تستعرض الأسباب وتوضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية، حسب ما أوردته “الاقتصادية”.

الصورة

وتعتمد بعض الحلول الهندسية الأولية والتي تجرى من قبل المختصين، على إزالة الكتل الصخرية المعلقة أو التدعيم بمسامير التثبيت، والرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمرة.

وتعمل الهيئة، وكامل فرقها الفنية المتخصصة، في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية وخصوصا في العقبات، حيث يسهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاقاً للطرق وتلفاً في البنى التحتية والممتلكات.

الكلمات الدلالية:
الأمطار الانهيارات الصخرية جازان جبال فيفا فيفا هيئة المساحة الجيولوجية

مواد ذات صلة

المزيد
القوات المشتركة: سقوط «أباتشي» واستشهاد طياريْن بجازان

القوات المشتركة: سقوط «أباتشي» واستشهاد طياريْن بجازان

منذ 7 سنوات
«التحالف»: استشهاد طيارَيْن إماراتيَيْن إثر تحطم طائرتهما في اليمن

«التحالف»: استشهاد طيارَيْن إماراتيَيْن إثر تحطم طائرتهما في اليمن

منذ 6 سنوات
«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء العمل بلائحة الموارد البشرية الجديدة

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء العمل بلائحة الموارد البشرية الجديدة

منذ 3 سنوات
الأمير خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

الأمير خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *