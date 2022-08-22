حملة مداهمات موسعة لقوات الاحتلال.. واعتقال 20 فلسطينيًا

تواصل- واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينيًا من محافظات مختلفة في فلسطين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيًا من بيت لحم، في حين اعتقلت من نابلس الأسير المحرر زاهر موسى من قرية زواتا غربًا والأسيرة المحررة فلسطين فريد عبد اللطيف نجم من شارع تل بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين من بينهم أمين سر حركة “فتح” في القدس شادي المطور من طولكرم ورام الله والخليل والقدس المحتلة بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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كانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أكدت أن المسجد الأقصى يخضع لعدوان متواصل من الاحتلال، من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية لعزله عن محيطه ومحاصرته عبر منع الفلسطينيين من الوصول إليه وحرمانهم من الصلاة فيه، وفرض مزيد من التقييدات والحواجز والعقوبات الجماعية التي تقلل من الأعداد التي تستطيع الدخول إليه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، بمناسبة الذكرى الـ53 على إحراق المسجد الأقصى، أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مخططاتها ضد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تترافق مع حملة تشنها سلطات الاحتلال على دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها ومؤسساتها بهدف سحب صلاحياتها ومنعها من ممارسة مهامها المختلفة تجاه المسجد الأقصى.