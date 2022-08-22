الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“العودة للدراسة” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”
حملة مداهمات موسعة لقوات الاحتلال.. واعتقال 20 فلسطينيًا
ما يمسكهن إلا الرحمن.. طائر عجيب جسمه يتحرك في الهواء ورأسه ثابتة (فيديو)
بشكل عاجل.. “المساحة الجيولوجية” تباشر مواقع الانهيارات في جبال فيفا بسبب الأمطار
الدمام.. وجهة بحرية وحاضرة تجارية
برنامج فني مسعف.. تعرف على شروط وطريقة التقديم

اهم الاخبار

“العودة للدراسة” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”

“العودة للدراسة” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”
١٢:٠٢:٥٣ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر  “العودة للدراسة” قائمة “الترند” أو الموضوعات الأكثر تداولا، على تويتر بالمملكة، اليوم، تزامنًا مع استعدادات المواطنين وإدارات التعليم إلى العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وتفاعل مغردون  مع الحسابات الرسمية لإدارات التعليم والمدارس، التي رحبت بالطلاب الجدد والمنتقلين عبر المراحل التعليمية،

وشارك حساب “مكتب تعليم المعذر” التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تغريدة قال فيها: “عوداً حميداً .. لعام حافل بالجد والنشاط والهمة العالية ونرحب بعودة الهيئة الإدارية في جميع المراحل الدراسية، والمشرفين والمشرفات التربويين، ونتمنى للجميع عاماً دراسياً موفقاً”.

فيما نشر حساب “متوسطة الثغر الثانوية” صورا أظهرت جانبا من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وعلقت: “عوداً حميداً للجميع نرجو لكم عاماً سعيداً زاخراً بالانجازات والنجاحات”.

وتبادل المغردون أسئلة ومعلومات حول أنظمة التعليم في المدارس والجامعات، فيما نشر البعض جملا تحفيذية وأدعية، مع استقبال العام الدراسي الجديد، فيما أورد حساب “نجود”: “يؤسفني اني ماراح اقابلهم هذي السنة كانوا خير معلمات الله يجزاهم كل الخير ويسخر لهم ، اللهم اني استودعتك قلوبهم فاجعلهم أسعد خلقك”.

الكلمات الدلالية:
العام الدراسي الجديد 1444هـ العودة للدراسة ترند السعودية ترند تويتر وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
“هيئة جدة” تضبط وافداً يمنياً يروج الخمور والمخدرات

“هيئة جدة” تضبط وافداً يمنياً يروج الخمور والمخدرات

منذ 8 سنوات
شرطة مكة: مواطن يقتل طفليه قبل أن ينهي حياته بسلاح ناري

شرطة مكة: مواطن يقتل طفليه قبل أن ينهي حياته بسلاح ناري

منذ 7 سنوات
شرطة حائل تكشف ملابسات تناول «فتاة قاصر» مسكرات بصحبة شباب

شرطة حائل تكشف ملابسات تناول «فتاة قاصر» مسكرات بصحبة شباب

منذ 4 سنوات
«صحيفة هندية»: السعودية تنتصر في حرب النفط ضد الشركات الأمريكية

«صحيفة هندية»: السعودية تنتصر في حرب النفط ضد الشركات الأمريكية

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *