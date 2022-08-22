“العودة للدراسة” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر “العودة للدراسة” قائمة “الترند” أو الموضوعات الأكثر تداولا، على تويتر بالمملكة، اليوم، تزامنًا مع استعدادات المواطنين وإدارات التعليم إلى العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وتفاعل مغردون مع الحسابات الرسمية لإدارات التعليم والمدارس، التي رحبت بالطلاب الجدد والمنتقلين عبر المراحل التعليمية،

وشارك حساب “مكتب تعليم المعذر” التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تغريدة قال فيها: “عوداً حميداً .. لعام حافل بالجد والنشاط والهمة العالية ونرحب بعودة الهيئة الإدارية في جميع المراحل الدراسية، والمشرفين والمشرفات التربويين، ونتمنى للجميع عاماً دراسياً موفقاً”.

فيما نشر حساب “متوسطة الثغر الثانوية” صورا أظهرت جانبا من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وعلقت: “عوداً حميداً للجميع نرجو لكم عاماً سعيداً زاخراً بالانجازات والنجاحات”.

وتبادل المغردون أسئلة ومعلومات حول أنظمة التعليم في المدارس والجامعات، فيما نشر البعض جملا تحفيذية وأدعية، مع استقبال العام الدراسي الجديد، فيما أورد حساب “نجود”: “يؤسفني اني ماراح اقابلهم هذي السنة كانوا خير معلمات الله يجزاهم كل الخير ويسخر لهم ، اللهم اني استودعتك قلوبهم فاجعلهم أسعد خلقك”.