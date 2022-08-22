ما يمسكهن إلا الرحمن.. طائر عجيب جسمه يتحرك في الهواء ورأسه ثابتة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو نادر لطائر فريد من نوعه ثابت فى الجو رغم أن جسمه يتحرك.

وأظهر المقطع المتداول، ثبات رأس الطائر وعدم تحركها على الرغم من تموج جسمه، وأعرب من شاهد الفيديو عن عجز المخلوقات أمام قدرة الله جل وعلا، فهذا الكون العظيم والمخلوقات من صنع الله الذي أتقن كل شيء.

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وتفاعل من شاهدوا الفيديو بذكر آيات مختلفة من القرآن الكريم التي تدل على عظمة وروعة المشهد الذي لا يقدر على صنعه إلا خالق السموات والأرض.

قال أحد المتفاعلين، “سبحان الله” وذكر الآية الكريمة “أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ} [الملك : 19]