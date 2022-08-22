الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
برنامج فني مسعف.. تعرف على شروط وطريقة التقديم
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برنامج فني مسعف.. تعرف على شروط وطريقة التقديم

برنامج فني مسعف.. تعرف على شروط وطريقة التقديم
١١:٢٨:٢٥ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد أن تصدّر برنامج “فني مسعف” ضمن قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث “جوجل”، تقدم “تواصل” خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن البرنامج والوظيفة المتاحة “فني مسعف”، وطريقة التقديم، وشروط القبول.

طريقة التقديم على برنامج فني مسعف

وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أعلنت بدء التقديم على برنامج فني مسعف التابع للأكاديمية الصحية، الذي ينتهي بالتوظيف في هيئة الهلال الأحمر ، وذلك من خلال بوابة التقديم الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة، فهد القثامي، أن التقديم على البرنامج سيستمر مدة 10 أيام، ابتداءً من الأحد الموافق 21 من أغسطس الجاري، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول.

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شروط القبول لـ”فني مسعف” :

1-  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون على رأس العمل.

3- أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكليات الإنسانية.

4- حاصلاً على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 52 أو Academic IELTS 3.5.

عن البرنامج

هو أحد برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة، ويمتد 12 شهرًا، ومن البرامج التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف من خلال تزويد القطاع بممارسين صحيين يسهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية، وله أثر كبير في سد فجوة الاحتياج المهني.

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