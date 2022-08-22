بدأ دلّالاً وأصبح تاجرًا.. عبد المجيد “طالب جامعي” انطلقت رحلته من الصفر في سوق التمور بعنيزة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

سلطت صفحة “التواصل الحكومي” على تويتر، الضوء على تجربة الطالب الجامعي، عبد المجيد عبدالله الكريدا، الذي يعمل في سوق عنيزة للتمور بالإضافة لدراسته.

وأوضح الحساب، أنه على مساحة مليون متر مربع يوجد 800 من الشباب يعملون في المدينة الغذائية.

من جانبه، أوضح عبد المجيد عبد الله الكريدا طالب جامعي، مواليد 2002، أنه يعمل فى سوق التمر منذ أن كان صغيرًا، قائلاً: “اتعودنا واتربينا على التمر”.

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وأشار إلى أنه تخرج من الثانوية والتحق بالجامعة تخصص تغذية، وأن دراسته هي السوق، لافتًا أنه بدأ تجارته “دلالاً” في البداية، كما أنه بدأ عمله بمبلع قليل واستطاع أن يكسب العديد من الزبائن وأصبحت تجارته رائجة مع مضي الوقت.

وتحول مهرجان التمور في عنيزة بمنطقة القصيم لسوق عمل استقطب مئات الشباب للعمل فيه بين بائع وتاجر ومسوق ودلال.

آلاف الشباب ينتشرون في ساحة سوق التمور في عنيزة، تتعالى أصواتهم بشكل يدعو للفخر والاعتزاز؛ بل ويتنافسون ويتفاخرون بالعمل في التمور”.

ولاشك أن إدارة المهرجان وبلدية عنيزة هيأت للشباب داخل سوق التمور كافة احتياجاتهم، وقدمت الدعم الكامل لهم.