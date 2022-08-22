10 نصائح من “الحج” للمعتمرين من أجل طواف مثالي

تواصل- فريق التحرير

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الطواف من أركان العمرة، لذا يجب على المعتمر الالتزام فيه بالسلوكيات الصحيحة التي لا تسبب له وللآخرين أي أضرار.

وقدمت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته على صفحتها بتويتر، عددًا من النصائح للمعتمرين من أجل أداء طواف مثالي، وهي:

المساعدة في تخفيف الزحام، وذلك عبر

1- الدخول إلى صحن المطاف بانسيابية.

2- الخروج من صحن المطاف بانسيابية.

3- مواصلة السير دون توقف.

4-الصلاة بعيدًا عن الطائفين.

وأشارت إلى أنه لتجنب الحوادث الجسدية يجب مراعاة أن يكون:

1-مسار المعتمر دون تعرجات

2- ضبط حركة الرجلين.

3- ضم الذراعين عند الدعاء.

وشددت الوزارة على ضرورة نشر السكينة بين المعتمرين عبر:

1- الدعاء بصوت معتدل.

2- تجنب الحديث عبر الهاتف.

3- الابتعاد عن التصوير.

وسبق أن ناشدت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين وزوار المسجدين الحرام والنبوي، عدم إعاقة الحركة عند التقاط الصور بالحرمين الشريفين.

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وقالت الوزارة في إنفوجراف عبر حسابها بموقع “تويتر”: “أخي المعتمر.. عند التقاطك لصورة من داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي.. فضلًا ابتعد عن مسارات حركة المعتمرين والزائرين وتجنب إعاقة انسيابية حركتهم”.

وأوصت الوزارة المعتمرين بالتقاط صورة في اليوم العالمي للتصوير، لكن مع الحرص على السلامة وانسيابية حركة المعتمرين والزائرين.