اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة.. غرامات حتى مليون ريال للمتسببين في الطوارئ والكوارث

تواصل – فريق التحرير:

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مسودة اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، لتحديد الإجراءات المتعلقة بتلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية والتعامل معها.

ونصّت المسودة النهائية للائحة التي نشرتها منصة “استطلاع”، على أنه في حالة عدم إعداد خطة داخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة بناءً على طلب المركز يتم فرض مخالفة بـ 10 آلاف ريال.

وكذلك في حالة عدم تنفيذ الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت حال حدوث حالة بيئية طارئة تفرض غرامة تتراوح بين 20.000 إلى 1.000.000 ريال.

كما أوردت اللائحة أنه في حالة الامتناع عن إعداد تقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية التي حصلت تفرض غرامة من 5000 إلى 100.000.

وعند عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند إعداد تقرير الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية تقدر الغرامة بين 5000 إلى 100.000، ريال.

وفي حالة الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية من 5000 إلى 100.000 ريال.

وتفرض غرامة حال الامتناع عن تعديل الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز تتراوح بين 5000 إلى 100.000 ريال.

أما في حالة تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز، يتم فرض غرامة من 1000 إلى 100.000 ريال.

وعند عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذات العلاقة التي تطلبها قيمة المخالفة تفرض غرامة 50.000 ريال.

وعند عدم الالتزام بآلية الإبلاغ فور اكتشاف الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية تفرض غرامة من 10.000 إلى 1.000.000 ريال.

ويمكن الاطلاع على نص مسودة اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية من ( هنا ).