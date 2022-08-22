“ميتا” تعلن تحديثات جديدة للعالم الافتراضي.. تعرف عليها

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قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“، إن الشركة بصدد إصدار تعديلات على عالم “الميتافيرس”، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا تحسين أداء الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد، أو “الأفاتار، وعملها بشكل أكبر قريبًا.

وأضاف زوكربيرج، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه سيشارك المزيد من التفاصيل في حدث “Connect” الذي تكشف فيه الشركة عن رؤيتها السنوية لعالم التكنولوجيا، والمقرر عقده في ديسمبر المقبل.

ويأتي الإعلان عن تحديثات رئيسة جديدة لعالم الواقع الافتراضي، المعروف باسم Horizon Worlds، بعد أيام من إطلاق الخدمة في إسبانيا وفرنسا.

وواجه زوكربيرج، في وقت سابق، انتقادات واسعة بعد نشر صورة “الأفاتار” الخاصة به عبر Horizon Worlds، بسبب عدم جودتها، وأثارت غضبًا عارمًا جلب سخرية واستهزاء وتنهدات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النهاية، لم تجذب الصورة الرمزية المستخدمين آنذاك.

وفي دفاعه عن الصورة القديمة، قال زوكربيرج في منشوره: “تم التقاطها بسرعة كبيرة للاحتفال بإطلاقها”.