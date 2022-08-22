الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“ميتا” تعلن تحديثات جديدة للعالم الافتراضي.. تعرف عليها
“يتفجر منه الأنهار”.. فيديو عجيب يظهر تفجر الماء من بين الصخور
بالإنفوجراف.. 5 مواصفات لاختيار حقيبة مدرسية آمنة لابنك
بينهم دولتان عربيتان.. تعرف على الدول صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم؟
باكستان.. الشرطة توجه تهم الإرهاب لرئيس الوزراء السابق
اليوم.. عودة الإداريين والمشرفين التربويين إلى عملهم بالمدارس والإدارات التعليمية

أحدث الأخبار

“ميتا” تعلن تحديثات جديدة للعالم الافتراضي.. تعرف عليها

“ميتا” تعلن تحديثات جديدة للعالم الافتراضي.. تعرف عليها
٠٩:٣٣:٤٦ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“، إن الشركة بصدد إصدار تعديلات على عالم “الميتافيرس”، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا تحسين أداء الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد، أو “الأفاتار، وعملها بشكل أكبر قريبًا.

وأضاف زوكربيرج، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه سيشارك المزيد من التفاصيل في حدث “Connect” الذي تكشف فيه الشركة عن رؤيتها السنوية لعالم التكنولوجيا، والمقرر عقده في ديسمبر المقبل.

ويأتي الإعلان عن تحديثات رئيسة جديدة لعالم الواقع الافتراضي، المعروف باسم Horizon Worlds، بعد أيام من إطلاق الخدمة في إسبانيا وفرنسا.

وواجه زوكربيرج، في وقت سابق، انتقادات واسعة بعد نشر صورة “الأفاتار” الخاصة به عبر Horizon Worlds، بسبب عدم جودتها، وأثارت غضبًا عارمًا جلب سخرية واستهزاء وتنهدات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النهاية، لم تجذب الصورة الرمزية المستخدمين آنذاك.

وفي دفاعه عن الصورة القديمة، قال زوكربيرج في منشوره: “تم التقاطها بسرعة كبيرة للاحتفال بإطلاقها”.

الكلمات الدلالية:
Horizon Worlds إسبانيا تحديثات العالم الافتراضي شركة ميتا صورة الأفاتار مارك زوكربيرج ميتافيرس

مواد ذات صلة

المزيد
الأسبوع الحالي.. توقعات بأمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة

الأسبوع الحالي.. توقعات بأمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة

منذ 7 سنوات
موجز الظهيرة| انخفاض أسعار الأراضي والعقارات بالمملكة.. ونظام جديد لردع المُسيئين في «مواقع التواصل»

موجز الظهيرة| انخفاض أسعار الأراضي والعقارات بالمملكة.. ونظام جديد لردع المُسيئين في «مواقع التواصل»

منذ 6 سنوات
«الشورى» يطالب «التنمية العقارية» بتحريك 50 مليار ريال مُجمدة لصالح المقترضين

«الشورى» يطالب «التنمية العقارية» بتحريك 50 مليار ريال مُجمدة لصالح المقترضين

منذ 5 سنوات
«فلكية» جدة توضح حقيقة اصطدام كويكب بالأرض

«فلكية» جدة توضح حقيقة اصطدام كويكب بالأرض

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *